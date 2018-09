¿Son sexistas las canciones de los Guns N’ Roses? Slash admite que sí y nosotros las analizamos

En una época en la que se cuestiona más que nunca el contenido y el sentido de las letras de las canciones, Slash, el guitarrista de Guns N’ Roses ha hecho reflexión acerca de cómo han envejecido sus canciones a raíz del #MeToo. “Cuando el movimiento estalló, pensé en un grupo de músicos que podrían estar implicados. Pero para la mayoría, por lo que sé, no fue así. No teníamos esa relación depredadora con las chicas. En algunos casos, aunque las canciones eran un poco sexistas a su manera, no eran para tomarse tan en serio. No creo que fueran maliciosas”.

Sin embargo, el músico también reconoció que más de alguna vez se ha cuestionado sus interacciones con el género femenino, sobretodo en su condición de estrella del rock.”Afortunadamente no tengo que lidiar con denuncias, pero tengo que admitir que ha habido momentos en los que, mirando al pasado, me he dicho: Bueno, eso fue consentido“, contó.

¿Son realmente sexistas las canciones de Guns N’ Roses? Las hemos analizado y esto es lo que hemos encontrado:

It’s So Easy

“Voltéate perra, para darte buen uso. Además, no tienes nada mejor que hacer y estoy aburrido”. Esta canción con tan controvertida letra forma parte de Appetite for Destruction, uno de los álbumes más célebres de la banda. El sencillo fue censurado y su vídeo nunca salió a la luz porque mostraba a Erin Everly (entonces novia de Axl Rose) atada y vestida como sadomasoquista. Tras la ruptura, fue usado por ella en los tribunales para mostrar los supuestos abusos sexuales a los que había sido sometida durante la relación.

I Used to Loved Her

“Solía amarla, pero tuvo que matarla y la enterró en su patio”. La canción pertenece a G N’ R Lies y se convirtió en un escándalo cuando Axl Rose fue acusado de violencia doméstica por su exesposa, Stephanie Seymour. En aquel momento, Axl tuvo que aclarar que la canción era solo una muestra de humor. Incluso Slash salió a defenderlo: “la gente cree que (la canción) es sobre uno de nuestras antiguas novias, pero en realidad es sobre la perra de Axl”.

Anything Goes

“Las bragas por las rodillas con tu culo entre desechos girando con un empujón y un apretón, atada, sujeta, de pie contra la pared. Sé mi pareja de goma, nena y podemos hacer de todo a mi manera, a la tuya. Todo vale esta noche”. El investigador Fabio Salas en el libro El Grito del Amor: Una actualizada historia temática del rock: habla precisamente sobre este tema y opina: “El machismo exagerado de la banda concibe a la mujer como un mero objeto de placer y nada más. La misoginia y la apología fálica queda demostrada”.

Back Off Bitch



En este tema se despide de la chica de turno, una mujer aparentemente sedienta de fama que le rompió el corazón con mentiras.