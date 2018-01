Seis discos que cumplen 25 años en los #25deM80

Hace 25 años, M80 Radio comenzaba a emitir y lo hacía con Hope of the Deliverance de Paul McCartney, la canción encargada de alumbrar la llegada de la nueva emisora. Desde entonces, ha pasado por sus ondas la mejor calidad musical, temas que perdurarán a lo largo del tiempo. Durante el año 1993 también llegaron un buen puñado de álbumes que siguen recordándose como precursores de carreras consolidadas.

Emergency on Planet Earth, de Jamiroquai

Mientras que en Estados Unidos reinaba el grunge y en Reino Unido, el brit-pop dominaba el panorama musical en Reino Unido, en 1993 llegó una banda que revolucionó lo establecido con un primer disco que más tenía que ver con los 70 que con lo que sonaba en la época.

Jamiroquai debutaba con Emergency on Planet Earth y llegaba a lo más alto de las ventas británicas con una interesante mezcla de funk y soul que ha funcionado hasta el día de hoy. Su single más exitoso fue Blow Your Mind, que llegaría al número 12 de las listas británicas.

La revista Q Magazine escribió: “Es un disco funky y hermoso, un contendiente para ser el mejor álbum británico de soul de los 90, y francamente mejor que todo lo que ha hecho Stevie Wonder desde Hotter than July“.

Pablo Honey, de Radiohead

Hace 25 también lanzaron su primer disco una de las bandas más consolidadas e influyentes de las últimas décadas: Radiohead. A Pablo Honey normalmente se le considera como el disco menor en la carrera del grupo, pero con el paso del tiempo se ha visto como clave en su sonido.

Sonaba fuertemente ligado al grunge de la época, con fuertes guitarras, letras tristes y melancólicas y mucha distorsión. Todo muy en sintonía con otros como Pearl Jam, Soundgarden y, sobre todo, Nirvana. Sin embargo Pablo Honey es algo más fino, tiene ese pop inglés limpio muy marcado de The Smiths y del The Cure de la misma época y gracias a ello el disco resulta a más de dos décadas después de su lanzamiento algo fresco. Pablo Honey no es solamente Creep, su mayor éxito.

Tuesday Night Music Club, de Sheryl Crow

Llegó al éxito con este, su disco debut, pero la carrera de Sheryl Crow no acababa de empezar. Llevaba años colaborando con otros artistas, e incluso llegó a participar como corista en la gira ‘Bad’ de Michael Jackson. Después, Sheryl trabajó con artistas como Bob Dylan o Tina Turner. Tras la repercusión ganada en la gira, y sin pensarlo más, decidió preparar y lanzar su primer disco como solista, el cual incluía la canción que la lanzara a la fama internacional: All I wanna do, seguido del hit If it makes you happy que la ratificó como una estrella de nivel mundial.

Debut, de Björk

Fue el primer disco de la cantante islandesa Björk en solitario, después de formar parte de The Sugarcubes. Hay una gran diferencia entre los sonidos que aparecen en este disco y todo lo que había hecho previamente, más cercano al rock, mientras que Debut se acerca a las influencias de la electrónica, el house y el jazz.

La discográfica One Little Indian esperaba vender cerca de 20.000 ejemplares, y la recepción fue tan buena que terminó alcanzando los 5.4 millones en todo el mundo. Tuvo un recibimiento mayúsculo, tanto en Reino Unido como en Estados Unidos. Por su parte, la crítica se rindió ante el disco casi de forma unánime siendo hoy en día considerado al hacerse listados de los mejores discos del siglo pasado.

Shania Twain, de Shania Twain

Aunque el álbum no tuvo éxito cuando se publicó, sus posteriores éxitos generaron más interés en este debut, logrando certificarse como disco de platino por vender más de dos millones de copias en todo el mundo. Este primer trabajo le introdujo con paso firme en el circuito del country, hasta convertirla en la artista femenina que más copias ha vendido en el mundo.

No tuvo unos inicios fáciles, y cuando llegó por primera vez a Nashville para dedicarse a la música, estaba “un poco decepcionada. Era un mundo muy radical, y me hizo sentir insegura y que no pertenecía a ese lugar”. Las canciones que le dieron para su debut autotitulado eran predecibles y la actitud de la industria hacia el sexo era un poco recatada. El canal CMT inicialmente prohibió el vídeo para su primer single, What Made You Say That, porque uno de sus vestidos mostraba su abdomen.

Everybody Else Is Doing It, So Why Can’t We?, de The Cranberries

Fue el primer álbum de estudio de la banda irlandesa liderada por la recientemente fallecida Dolores O’Riordan. De hecho, todas las letras de este disco corresponden a ella. Musicalmente, el disco fusiona el pop rock tradicional británico de finales de los 80 con el folk y los ambientes místicos irlandeses. Sus letras expresan un punto de vista ingenuo, donde Dolores abandona el mundo terrenal para adentrarse hacia un mundo idealista, lleno de esperanza y sueños.

En el disco predominan canciones amables, afectuosas y afables para el oído. El álbum ha vendido más de 8 millones de copias, consiguiendo su mayor éxito en los Estados Unidos, donde alcanzó el disco de platino en cinco ocasiones. De él forman parte dos de las canciones más famosas del grupo, Dreams y Linger, incluidas en Something Else, el último álbum de la banda, donde reinterpretan sus temas de siempre con sonido orquestal.