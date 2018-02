Seis discos que cumplen 25 años en los #25deM80 (2ª parte)

Ya han pasado 25 años han pasado desde 1993, un año en el que, además de nacer M80 Radio, sucedieron muchos acontecimientos importantes: Nirvana grabó en noviembre su MTV Unplugged, y algunos grandes de la música como Radiohead, The Cranberries y Björk lanzaban sus primeros discos. Después de una primera recopilación de primeros trabajos, recogemos algunos discos que nacieron ese año y aún hoy se consideran clásicos de la música.

Siamese Dream, de The Smashing Pumpkins

Producido por Butch Vig y Billy Corgan, Siamese Dream es segundo disco de The Smashing Pumpkins. Ha sido ampliamente considerado como uno de los mejores discos de la década de 1990, y uno de los mejores álbumes de todos los tiempos. El disco fue escrito mientras el líder de la banda, Billy Corgan, se encontraba sufriendo de una fuerte depresión y que varias de las canciones que integran al disco, como Today y Disarm, hablan figurativamente de sus pensamientos suicidas. Sin embargo, el disco puede ser considerado por su sonoridad como uno de melodías alegres con ganchos pop, paisajes instrumentales contemplativos y gritos pasionales.

Songs of Faith & Devotion, de Depeche Mode

Es el octavo álbum de la banda comandada por Dave Gaham. Hasta la fecha es el disco más alejado del tradicional sonido de Depeche Mode, se optó por una tendencia más rock y una instrumentación más orgánica, lo cuál lo vuelve uno de los más extraños dentro de la carrera del grupo. Sin embargo, con el tiempo el álbum se ha vuelto esencial dentro del repertorio de la banda e incluso hay quienes llegan a considerarlo como uno de los mejores discos que han hecho. Otro detalle es que se convirtió en el último álbum en el que Depeche Mode aparece como cuarteto, la última participación de Alan Wilder con ellos, lo cual provocó insistentes versiones en la prensa sobre la total disolución del grupo, lo cual, afortunadamente, no pasó.

In Utero, de Nirvana

Producido por el legendario Steve Albini, In Utero en un principio se iba a llamar I Hate Myself and I Want to Die. Si bien no tuvo el mismo nivel de ventas que Nevermind, In Utero entró en el nº1 tras su lanzamiento recibió los elogios de la crítica por suponer un cambio drástico con respecto a su anterior álbum. La grabación tuvo lugar en tan sólo dos semanas. La canción Heart-Shaped box fue lo más destacado del disco porque por primera vez Nirvana recreó en vídeo conceptos surrealistas: un anciano, una cruz cristiana y una niña vestida como un miembro de Ku Klux Klan.

Vs., de Pearl Jam

Es el segundo álbum de la banda liderada por Eddie Vedder, y el primero producido por Brendan O’Brien, quien se convertiría en productor de cabecera durante varios álbumes más. Tiene un sonido mucho más crudo y quizá con menos cohesión comparado con su predecesor Ten. A pesar de esto se ha convertido en uno de los álbumes fundamentales del grupo. La fotografía de la portada es una oveja de una granja de Hamilton. De acuerdo con Jeff Ament, cofundador y batería del grupo, la fotografía es una representación de cómo se sentía la banda en ese entonces: “Como esclavos”.

Zooropa, de U2

La banda Irlandesa U2 publicó su octavo álbum de estudio en 1993, un giro muy llamativo en la carrera de la agrupación. Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen hicieron hasta ese momento su trabajo más experimental que contó con las grandes colaboraciones de Brian Eno y Johnny Cash. El disco que se promocionó con los sencillos Stay (Faraway, So Close), Lemon y Numb alcanzó los primeros lugares en varias listas de popularidad y cosechó el sexto Grammy para el cuarteto, pero el primero en la categoría de música alternativa.

Very, de Pet Shop Boys

Es el quinto álbum de estudio del grupo británico de música electrónica y ha vendido más de 5 millones de copias en el mundo. Very exhibe uno de los muchos puntos torneados en que los Pet Shop Boys harían su música, cambiando del templado pop de Behaviour a arreglos de baile ricamente instrumentados. El contenido y letras condujeron a Very a ser llamado su álbum de salida del armario, ya que fue durante este tiempo que Neil Tennant había discutido públicamente su homosexualidad. En él se incluye la exitosa Go West, la remezcla que hicieron de la canción del grupo musical Village People.

Dream Harder, de The Waterboys

Fue acreditado a The Waterboys, pero grabado por Mike Scott con músicos de sesión. Fue el último álbum del grupo antes de que Scott pasara siete años persiguiendo una carrera en solitario. El álbum alcanzó un buen puesto en la lista de ventas, a pesar de una respuesta poco entusiasta de los críticos al sonido del álbum. Dream Harder fue un regreso a un sonido de rock , o incluso hard rock , después de los dos álbumes previos influenciados por la música celta. Contiene un tributo al guitarrista Jimi Hendrix.