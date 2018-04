Se equivoca al apostar y gana 42.000 euros

El día internacional del beso se celebra el 13 de abril de cada año, así que hoy estamos de suerte. Esta fecha surgió gracias al beso más largo de la historia que duró 58 horas y fue protagonizado por una pareja tailandesa durante un certamen. La pareja, de esta forma, rompía su propio récord de 46 horas consecutivas, logrado el 13 de abril del año anterior.

Y en Wake UP! nos hemos querido sumar a esta sana celebración, así que esta mañana Inés Vila y Jorge Sánchez han preguntado a los oyentes a quién sí, y a quién no besarían. Porque, quién no ha deseado besar a algún amor platónico, amigo de la infancia o incluso a su jefe, sí.

Que se lo digan a Gaspar, que nos escucha desde Vilagarcía de Arousa que hoy ha entrado en el Club de los 80 precisamente por eso, porque desearía besar a su jefe. Bienvenido a la familia Wake UP!

Los besos suben las defensas, previenen enfermedades, reducen el dolor, son antidepresivos previenen los problemas cardiovasculares y mejoran la autoestima entre otros beneficios.

La música es una buena amiga de los besos y estas canciones lo demuestran:

U2 – Hold me, thrill me, kiss me , kill me Prince – Kiss Tom Jones & The art of noise – Kiss

Quizá el que se merezca un buen beso sea este aficionado del Barça que ha ganado 42.000 euros al apostar por error al 3 – 0 de Roma. El hincha, al realizar la apuesta, creyó que el 3-0 era a favor del Barcelona, cuando lo que él quería colocar era el 0-3. El afortunado fallo se ha hecho viral.

Tema del día: día internacional del beso

Desestructurador de noticias Wake UP!

Callejeros Musiqueros: The Police

¿Quién dijo qué? Madonna VS Prince