¿Quieres conseguir el DVD One For All Tour Live In Australia de Bee Gees? Cuéntanos tu historia de amor de sábado noche, porque los cinco más originales se llevarán un ejemplar firmado por Barry Gibb.

Grabado en vivo en Melbourne en noviembre de 1989, este lanzamiento captura a los Bee Gees en su One for All World Tour celebrando su décimoctavo álbum de estudio One. Este concierto, con repertorio que abarca toda la carrera, refleja la primera gira mundial de Bee Gees en diez años y muestra a los hermanos Gibb interpretando desde su éxito de 1966 Spicks And Specks, hasta los años setenta y ochenta con electrizantes interpretaciones de la banda sonora de la película Saturday Night Fever , incluyendo Stayin ‘Alive y Jive Talking, así como algunos temas del álbum One.

Bee Gees One For All Tour Live en Australia ha sido completamente restaurado con sonido envolvente remezclado y masterizado y muestra el legado eterno de este grupo de pop verdaderamente extraordinario.