Abrimos las puertas de nuestro Saloncito de la fama a Xela, una pequeña rockera de 9 años que nos escucha cada mañana junto a su papá Gaspar desde tierras gallegas.

Amante de M80 Radio y de los clásicos del rock ochenteros, le encanta Queen y su We Will Rock You para comenzar el día con energía. Esta mañana Xela ha entrado al Saloncito de la fama por la puerta grande con el tema Perlas Ensangrentadas de Alaska y Dinarama.

Podéis escuchar a Xela pinchando aquí: