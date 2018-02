El Saloncito de la fama: Sara y Xandro

Hoy hemos abierto nuestro Saloncito de la fama a Sara y Xandro, sólo tienen 8 y 10 años pero las ideas muy claras. Han compartido sus gustos musicales en Wake UP! y nos han dado una lección.

Además de tocar el piano y empezar a trastear con la guitarra eléctrica estos dos peques apuestan por la buena música. Xandro disfruta con el temazo Everybody Needs Somebody de The Blues Brothers y Sara apuesta por el pop español, se ha marcado una de Los Secretos.

Los dos hermanos no han dudado en elegir para el Saloncito de la fama Knocking Heaven´s Door en la versión de Guns N´Roses.

Podéis escuchar la sección pinchando aquí:

Knocking on Heaven´s Door - Guns N´Roses

Everybody Needs Somebody - The Blues Brothers

Déjame - Los Secretos