El Saloncito de la fama: Nerea y Alan

Abrimos las puertas de nuestro Saloncito de la fama a Nerea y Alan que cada mañana nos escuchan desde Vigo camino al colegio. Alicia, su mamá se puso en contacto con nosotros para contarnos que sus hijos son unos grandes amantes de la música.

Nerea tiene 11 años, toca la guitarra y le encanta el harpa, es una enamorada de Queen y su We are the champions. Alan tiene 10 años y se queda con Michael Jackson, el Rey del Pop le da energía al despertarse.

Pero los dos pequeños de la casa coinciden en un tema, que es el que han elegido para El Saloncito de la fama de hoy, “Take On Me” del grupo A-ha.

Podéis escuchar a Nerea y Alan pinchando aquí: