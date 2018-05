Abrimos nuestro Saloncito de la fama a Miguel, el pequeño de la casa que tiene claro que quiere hacer rock. Con 9 años toca el piano y cada mañana Wake UP! le acompaña al colegio.

Desde Mallorca, esta mañana nos ha contado que le encanta despertarse con “Eye the tiger” de Survivor , pero hoy a elegido “Born in the U.S.A.” del jefe Bruce Springsteen.

Sin duda todo un rockero al que escuchar. Os dejamos el enlace aquí: