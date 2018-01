“El saloncito de la fama”, la nueva sección para los más pequeños de la casa

Hoy estrenamos nueva sección en Wake UP!, Jorge Sánchez e Inés Vila se animan con los más pequeños de la casa. Hemos inaugurado “El saloncito de la fama”, el rincón donde los niños nos hablarán de música, de sus artistas y temas preferidos.

Si eres de los que van al cole cada mañana escuchando Wake UP! en M80 Radio y tarareas con los pequeños de la casa la mejor música de todos los tiempos, puedes escribirnos a wakeup@m80radio.com y nos pondremos en contacto contigo para que los peques puedan entrar en antena en directo con nosotros.

Nuestra primera estrella es Eneko, tiene 6 años y es de Palma de Mallorca. Podéis escuchar a sus artistas preferidos pinchando aquí:

El saloncito de la fama: Eneko

Cindy Lauper con "Girls just want to have fun"

Queen con "Don’t Stop me now"

Pharrell Williams con "Happy"