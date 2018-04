El saloncito de la fama: Javier y Daniela

Hoy es miércoles y no podían faltar los más pequeños de casa. Hemos hablado con Javier y Daniela, dos hermanos que nos escuchan desde Madrid cada mañana camino al colegio. Tienen 8 y 3 años y ya saben lo que es la buena música.

Disfrutamos mucho cada miércoles con esta sección. Los pequeños amantes de Red Hot Chili Peppers, Foo Fighters y Queen nos lo han demostrado hace un ratito con creces en Wake UP!

Javier con 8 años nos cuenta cómo fue su primer concierto de Red Hot Chili Peppers y como hizo fans de Queen a sus padres. Y es que escuchar cantar Love of my life de Queen a Javier no tiene desperdicio.

Podéis escucharlos pinchando aquí: