El Saloncito de la fama: Elisabet y Alexander

Esta mañana hemos abierto nuestro Saloncito de la fama a Elisabet y Alexander, tienen 7 y 4 años, y cada mañana se despiertan con Wake UP! y nos acompañan camino al cole.

Todas la semanas nos sorprendemos por la cultura musical de los peques de la casa. A Elisabet le gusta mucho tocar el piano y nos ha tocado en directo nada menos que el comienzo de Bohemian Rhapsody de Queen, nos ha dejado con la boca abierta.

De mayor quiere ser pianista, no nos extraña y tiene todo nuestro apoyo. Y para cerrar la sección los dos peque han elegido un temazo de Roxette: “Listen to your heart”.

Podéis escuchar este maravilloso Saloncito de la fama de hoy pinchando aquí: