Sale a la luz un vídeo de John Lennon y George Harrison grabando ‘Imagine’

Siempre es un placer para todos los amantes de la música, y más aún para los beatlemaníacos, descubrir novedades e imágenes inéditas del cuarteto de Liverpool. En esta ocasión, ha visto la luz un vídeo de John Lennon grabando How Do You Sleep?, una canción que lanzó en 1971 dirigida a su ex compañero de banda de los Beatles, Paul McCartney. Este vídeo inédito se ha publicado en la cuenta de Youtube oficial de John Lennon como adelanto del pack Imagine – The Ultimate Collection, que verá la luz el 5 de octubre.



El segundo álbum en solitario de John Lennon, Imagine , fue lanzado en septiembre de 1971, justo dos años después de que The Beatles tomaran caminos separados. Lennon dijo que esta canción era una respuesta a las letras del álbum en solitario de Paul McCartney, Ram , que sentía que estaban dirigidas a él. Y así lo expresa en la canción:

Una cara bonita quizá dure un año o dos, pero pronto se entiende qué es lo que puede hacer. El sonido que haces es música para mis oídos; debiste haber aprendido algo en todos estos años. Ah, ¿cómo puedes dormir? ¿Cómo puedes dormir por la noche?

Lennon no dejó con vida a su amigo en los cuatro minutos de canción. Lo despedazó. Lo malo es que semejante inquina personal manchó una de las mejores canciones de Lennon. El libro de 120 páginas incluido con la caja contiene declaraciones de John Lennon: “Si no puedo pelear con mi mejor amigo, no sé con quién puedo pelear. Creo que es bastante divertido y me reía cuando lo estábamos haciendo“.