Sale a la luz una canción inédita de Amy Winehouse

Después de que Amy Winehouse muriera, un 23 de julio de 2011, la mayoría de las demos que la cantante poseía fueron destruidas. El objetivo de esta acción era evitar que salieran discos póstumos de la británica. Sin embargo, un compositor y músico de Candem, Cil Cang, ha colgado en Youtube una grabación de la cantante cuando era adolescente. En My Own Way podemos escuchar una voz menos madura de la joven, pero con la misma fuerza que la caracterizaba para interpretar soul.

El compositor ha explicado al diario Camden New Journal que Winehouse había cantado aquella canción, que escribió junto a James McMillan, para intentar llamar su atención y la de los productores antes de firmar con Island Records en 2003. “Habíamos estado escribiendo bastantes melodías pop, haciendo muchas promociones populares con varios artistas emergentes, muchos de los cuales tenían un talento dudoso. Era un momento terrible para el pop. Pero Amy vino a vernos, abrió la boca y nos dejó sin aliento“, ha recordado Cang.