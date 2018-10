Roxette celebra los 30 años de su disco más importante con una reedición de lujo

Con más de 80 millones de discos vendidos, Roxette es, junto a ABBA, la gran banda sueca por excelencia que ha traspasado fronteras. Todo empezó con la canción The Look, presente en su segundo álbum de estudio, Look Sharp!, editado en 1988 y con el que el grupo llegó a la cima de la lista de los Estados Unidos, un momento que cambió el mundo para Marie Fredriksson y Per Gessle. El avance de Estados Unidos abrió el mercado del pop internacional para Roxette, que pronto siguió al éxito de una serie casi interminable de éxitos, álbumes de millones de dólares y giras mundiales de un año de duración.

Look Sharp! fue el álbum más exitoso del dúo de pop sueco Roxette, con el que lograron estatus de álbum platino en numerosos países. Para celebrar el 30 aniversario de este trabajo, Roxette lanzará una edición de lujo que incluye el álbum original en vinilo, un CD con 23 grabaciones entre las que se incluyen demos y rarezas, además de un DVD con una “filmación casera” tomada por Per Gesle de una hora de duración, con imagenes en el backstage y en el estudio. También hay un libreto ricamente ilustrado, junto con fotos inéditas de la colección personal Per.

Por si fuera poco, de forma simultánea, el grupo ha publicado BOXETTE, una caja de 4 DVDs que compila por primera vez los conciertos que el dúo sueco realizó entre 1988 y 2001. Entre ellos, contiene un concierto inédito nunca antes visto ofrecido en Estocolmo en 2001.