Roger Hodgson, en el festival Cap Roig 2018

Un año más, podremos disfrutar de una gran variedad de estilos musicales que van desde el pop más local hasta el rock más internacional, pasando por el folk americano o la fusión más influyente. Vuelve el Festival de Cap Roig con su decimoctava edición del 13 de julio al 22 de agosto de 2018.

Roger Hodgson fue cofundador de Supertramp en 1969 y formó parte del grupo hasta el año 1983. Durante los 14 años que estuvo con la banda compuso y cantó la mayoría de los himnos del rock que convirtieron a Supertramp en un fenómeno mundial. Sus clásicos atemporales: Give a Little Bit, The Logical Song, Dreamer o Breakfast in America, entre otros, vendieron más de 60 millones de álbumes.

Las entradas ya están a la venta en la web oficial del Festival: www.caproigfestival.com