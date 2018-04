‘Rivers of Babylon’, la canción bíblica que Boney M convirtió en éxito absoluto

Es el tema por antonomasia cuando hablamos de Boney M, y lo hemos entonado y bailado incontables veces. Sin embargo, pocos saben que su origen se encuentra en la Biblia, concretamente su letra está basada literalmente en el Salmo 137 de la Biblia y, en menor cantidad, en el Salmo 19.

Rivers of Babylon habla del cautiverio sufrido por los judíos en Babilonia (ubicada en el actual Irak). En aquel entonces, el poderoso ejército babilónico de Nabucodonosor II destruyó Jerusalén y su templo, y obligó a sus ciudadanos a vivir un exilio en Babilonia que se prolongaría por largos 50 años. Sin embargo, Rivers of Babylon no es una canción católica, evangelista o judía. Es, más bien, una canción espiritual rastafari: los tambores son de un ritmo de estilo Nyahbinghi y las letras están basadas en los ideales bíblicos de Rastafari.

No es un tema propio de Boney M, sino que fue compuesta por B. Dowe y T. McNaughton, del grupo jamaicano The Melodians. La versión de Boney M fue editada en 1978 como un single y permaneció como Nº1 de las listas musicales del Reino Unido durante cinco semanas, donde vendió casi dos millones copias y consiguió tres discos de platino. En España estuvo en el primer puesto de Los 40 Principales durante cuatro semanas consecutivas.

La canción no ha estado exenta de controversia. En 1997, Sadam Husein la prohibió en Irak porque la consideraba “una canción vendida al pérfido Estado de Israel”. Además, en 2010, a los integrantes de Boney M se les pidió no cantarla en un festival musical en Cisjordania, pues los organizadores temían que la canción alentara al público por la referencia al anhelo del pueblo judío de volver a Jerusalén.

Ha habido muchas versiones populares de esta canción, como las de Bob Marley o el cantante español Quimi Portet que realizó una adaptación al catalán en su disco La terra es plana.