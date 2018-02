Revive el mayor homenaje a George Harrison: ‘Concert for George’

El mundo de la música está lleno de grandes homenajes en directo. Muchos artistas han sido recordados de la mejor manera posible: con multitudinarios conciertos. Uno de los más emotivos fue el que recibió George Harrison en 2002. Coincidiendo con su 75 cumpleaños, Concert for George, se reedita el flamante disco homenaje al músico que llegó a ser ocho veces platino. Este imprescindible de la música está disponible por primera vez en vinilo como parte de una caja deluxe de edición limitada con 4 LP, así como en una caja especial deluxe de edición limitada a 1000 unidades en todo el mundo que incluirá 10 discos.

Para unirnos a esta celebración, queremos que puedas conseguir esta caja tan especial que incluye las grabaciones completas de audio y vídeo del concierto (4 LP de 180m gramos, 2 CDs, 2 DVDs y 2 Blu-rays), libro de tapa dura de 60 páginas y un retazo del tapiz pintado a mano que se usó en la parte trasera del escenario del Royal Albert Hall. Todo incluido en una preciosa caja dorada con una ventana en forma de mandala.

Además, el finalista se llevará un pack con los seis álbumes en versión CD y remasterizados, que George Harrison sacó en solitario con Apple: Wonderwall Music, Electronic Sound, All things must pass, Living in the material world, Dark House y Extra texture.

Y como premio de consolación, además, tenemos cinco packs de pines oficiales de Harrison para llevarlo siempre encima.

Este es el listado oficial de canciones incluido en Concert for George:

Sarve Shaam – Traditional Prayer Your Eyes (Sitar Solo) – Anoushka Shankar The Inner Light – Jeff Lynne & Anoushka Shankar Arpan – Conducted by Anoushka Shankar The Lumberjack Song – Monty Python with Tom Hanks Sit On My Face – Monty Python I Want To Tell You – Jeff Lynne If I Needed Someone – Eric Clapton Old Brown Shoe – Gary Brooker Give Me Love (Give Me Peace On Earth) – Jeff Lynne Beware Of Darkness – Eric Clapton Here Comes The Sun – Joe Brown That’s The Way It Goes – Joe Brown Horse To The Water – Jools Holland & Sam Brown Taxman – Tom Petty and the Heartbreakers I Need You – Tom Petty and the Heartbreakers Handle With Care – Tom Petty and the Heartbreakers with Jeff Lynne & Dhani Harrison Isn’t It A Pity – Billy Preston Photograph – Ringo Starr Honey Don’t – Ringo Starr For You Blue – Paul McCartney Something – Paul McCartney & Eric Clapton All Things Must Pass – Paul McCartney While My Guitar Gently Weeps – Paul McCartney & Eric Clapton My Sweet Lord – Billy Preston Wah Wah – Eric Clapton & Band I’ll See You In My Dreams – Joe Brown

¿Qué hay que hacer para optar al premio? Solamente participar en el cuestionario que sigue estas líneas y ser el más emotivo eligiendo tu canción favorita.