Esta semana sacamos los pañuelos y nos ponemos un poco lacrimógenos, más que tristes, por ñoños. Y es que, ¡quién no ha disfrutado alguna vez del Oh Carol de Paul Anka o Breaking up is hard to do, de Neil Sedaka. Además, como estrenamos el mes de febrero, también estrenamos nuevo artista del mes, y esta vez será el grupo Los Lobos.