Residente De La Torre: ‘No todo fue Blur y Oasis’

Si volvemos la vista atrás y nos centramos en la década de los 90, hay dos grupos que destacaron por encima de otros, como son Blur y Oasis. Ambas formaciones, con su famoso ‘britpop’, eclipsaron en muchos casos a otros que no tienen nada que envidiarlos. Hablamos de formaciones como The Style Council o The Housemartins. Y como estrenamos mes, presentamos un nuevo artista del mes, que será el gran Bill Withers.