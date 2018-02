Residente De La Torre: ‘Los Stones que hacían versiones’

No hay que olvidar los orígenes de cada uno, ni siquiera si eres el grupo de rock más conocido del mundo. Los Rolling Stones empezaron en la música haciendo versiones de otros, y en su último disco, Blue and Lonesome, vuelven a hacer un guiño a los más grandes del soul. Recordamos en este programa las versiones con las que se iniciaron en el mundo de la música, con canciones como Mercy, Mercy, It’s all over now o That’s how strong my love is.