Residente De La Torre: ‘La new wave que inspiró la movida’

Nos trasladamos a finales de los 70 y principios de los 80 para acercarnos a un movimiento clave para entender otros, como la movida que vivimos en España. Iñaki de la Torre nos anima a subirnos a una ola de grupos, casi todos británicos, que en realidad es algo difusa y crea discusión, porque muchos se incluían en este grupo y no pertenecían a él realmente. Fischer-Z o Echo and the Bunnymen o The Romantics no van a faltar en este programa.