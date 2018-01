Residente De La Torre: ‘Canciones bipolares’

No nos hemos vuelto locos. Esta noche vamos a escuchar lo que Iñaki de la Torre ha llamado canciones bipolares, que son aquellas que tienen dos partes completamente diferentes, que están cantadas por dos miembros diferentes de un mismo grupo… En definitiva, con cualquier tipo de particularidad que hace que parezcan dos canciones diferentes en una. Entre ellas, sonarán Layla de Derek y The Dominos, I’ve got a feeling de The Beatles o Good vibrations, de The beach boys.