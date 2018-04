Residente Cardenal: ‘Ben Harper y amigos’

Una de las grandes novedades de la temporada es el nuevo trabajo de Ben Harper. El músico de California ha vuelto al estudio junto a su amigo Charlie Musselwhite, uno de los bulesman blancos más respetados. Después del éxito de Get up, con el que ganaron un Grammy, han publicado No mercy in this land. Esta nueva colaboración es un álbum muy blusero en el que no falta la armónica y que podremos descubrir en directo en Madrid y Barcelona en el mes de mayo.

Ben Harper nos visitó en 2016 y nos deleitó con un concierto acústico: