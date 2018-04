Residente Albi: ‘La historia más antigua del mundo’

En este nuevo programa, Jorge Albi se zambulle en un océano de canciones poco convencionales para abrir nuestra discoteca y enseñarnos cómo las canciones pueden llevarnos a sentir emociones que ni siquiera sabíamos que existían. Entre otros, escuchamos en este podcast a Gruppo Sportivo, los encargados de abrir el programa, She and Him o The Plimsouls, con la canción que da nombre a este capítulo.