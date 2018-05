Requisitos para ser inspector de patatas fritas

Los sueldos en Europa han aumentado un 3,3% en el último año, pero en España la tendencia no es ni mucho menos esa: los españoles cobran 361 euros menos al mes que la media continental y eso se debe al estancamiento de los salarios.

Según el Informe Adecco Sobre Salarios, el salario medio en España se coloca en 1.639 euros al mes, y la brecha ya es de un 18% con respecto al conjunto de países vecinos. El sueldo medio en Europa es de 2.000 euros.

Hoy en Wake UP! Inés Vila y Jorge Sánchez han preguntado a los oyentes por esas cosas que haces que no están pagadas. Trabajos que nos ocupan la mayoría de nuestro tiempo y no están remunerados, hacer de cuidadores por costumbre y que nadie lo tenga en cuenta, trasladarse muchos kilómetros para llegar a tu puesto de trabajo o dedicarte a algo desagradable que jamás tendrá precio.

Y es que hay trabajos, que por mucho que ganes nunca estarán pagados, por ejemplo estos:

Enterrador . Uno de los trabajos más duros que existen que requiere una excelente capacidad física y entereza mental. Apenas llegan a cobrar 1.500€ al mes.

. Uno de los trabajos más duros que existen que requiere una excelente capacidad física y entereza mental. Apenas llegan a cobrar 1.500€ al mes. Inspector de patatas fritas . Los requisitos que se exigen son tener más de 18 años y menos de 45. Tener un peso entre 90 y 120 kilos. El salario oscila entre los 1.800€ aproximadamente.

. Los requisitos que se exigen son tener más de 18 años y menos de 45. Tener un peso entre 90 y 120 kilos. El salario oscila entre los 1.800€ aproximadamente. Limpiador de chicles. Por una jornada de 20 horas semanales se podía ganar un salario de 24.500€ al mes.

Los artistas también hacen trabajos que no están pagados, muchos de ellos no se pueden soportar y tienen que trabajar juntos. Pierce Brosnan y Teri Hatcher en “El mañana nunca muere, 007” no se soportaban.

Tampoco hacían buenas migas en el trabajo:

Dakota Johnson y Jamie Dornan en “50 dombras de Grey”. Los protagonistas fuera de los rodajes no pueden ni verse.

en “50 dombras de Grey”. Los protagonistas fuera de los rodajes no pueden ni verse. Leonardo DiCaprio y Claire Danes en “Romeo y Julieta”. No se llevan nada bien.

