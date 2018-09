Renovarse o morir: Paul McCartney presentará su nuevo disco en un concierto en Youtube

Si alguien sabe cómo trascender al paso del tiempo y adaptarse a las tendencias de cada época, ese es Paul McCartney. Como parte de la promoción de su nuevo disco, Egypt Station, está siendo más activo que nunca es sus redes sociales, ha protagonizado un Carpool Karaoke que ya es parte de la historia de la televisión moderna y ahora, se lanza al streaming.

Paul McCartney ofrecerá un concierto íntimo en YouTube a partir de las 20:00 horas desde Nueva York. Esto significa que para ver el concierto en directo, tendrás que quedarte hasta tarde. Porque en España serán las 2:00 del sábado. El artista dará el concierto con el estreno de parte de los temas de su nuevo álbum, Egypt Station. No obstante, también está previsto que el cantante deleite a sus fans de toda la vida con otros temas de su etapa en los Beatles y Wings.

Para ver el concierto solo tendrás que darle al play en el vídeo que tienes a continuación, a la hora indicada.



Así es el nuevo disco de Paul McCartney

Este viernes se estrena en todo el mundo Egypt Station rodeado de una gran expectación, pues el ex beatle lleva cinco años sin grabar nuevas canciones. Ya en el mes de junio nos sorprendió publicando dos canciones de este nuevo álbum. Estos primeros adelantos son polos opuestos: I Do not Know es una balada sensible, cantada desde el alma y a la vez tranquilizadora como las canciones que solo Paul McCartney puede crear. Mientras que en Come On To Me, impera la intensidad y una química que aviva esa chispa que termina generando un resplandor.

Además de estos dos singles, hace pocos días, Paul también estrenó el que sería el tercer adelanto, Fuh You, “una especie de canción de amor, pero de una canción de amor obscena”, según explicó en cantautor de 76 años desde sus redes sociales.