Reciclar una lata de aluminio genera energía suficiente para escuchar un disco

Hoy es el día mundial del reciclaje, y se celebra con el objetivo de concienciar a la sociedad acerca de la importancia que tiene tratar los desechos como corresponden, para no contribuir al cambio climático, y así proteger el medio ambiente.

Por “reciclaje” se entiende el proceso por el cual una materia o producto ya utilizado, en principio destinado al deshecho, se somete a un tratamiento para obtener una materia prima o un nuevo producto. Es decir, un desecho que se vuelve a introducir en el ciclo de vida, lo cual permite hacer un mejor uso de los recursos naturales, reducir el impacto medioambiental de nuestros hábitos de consumo e idear formas creativas de rediseñar nuestros objetos y darles nueva vida.

Por eso esta mañana Inés Vila y Jorge Sánchez han preguntado a los oyentes de Wake UP! a qué cosas le has dado una segunda vida. Botellas de plástico, cápsulas de café usadas, papel de periódico son algunas de las más comunes. Quien hoy entra en nuestro Club de los 80 es Olga, nos escucha desde Burgos y le dio una segunda vida a un muñeco d peluche que se encontró en la carretera, ahora forma parte de la casa. Bienvenida a la familia Wake UP!

Nuestro país suspende en el reciclaje de su basura, solo se recicla el 29% de los desechos urbanos, un objetivo muy lejano al fijado por la UE para 2020. Y también es una pena que en el año 2050 se prevé que habrá más plástico que peces en el mar. La cantidad de plástico llegará a triplicarse a nivel mundial, en apena 10 años. ¿Sabías que reciclar una lata de aluminio salva la energía suficiente como para escuchar un disco entero en el iPod?

La importancia de reciclar evita que se liberen menos emisiones dañinas para el medio ambiente y nuestra salud, como el gas metano que llega a la atmósfera. El reciclaje puede convertirse en algo divertido gracias al upcycling, el proceso de transformación de un objeto desfasado o residuo en otro de igual o mayor valor:

Botellas de cristal, se pueden transformar en floreros

Restos de café, se pueden utilizar para abonar las plantas

Revista y periódicos viejos, se pueden utilizar para hacer manualidades o forrar muebles

