Radiohead, The Cure o Kraftwerk, entre los nominados al Salón de la Fama del Rock and Roll

Ya se han hecho oficiales los nombres de los nominados a formar parte del prestigioso Salón de la Fama del Rock and Roll. Algunas de las grandes ausencias que detectamos en este selecto club podrían ser por fin subsanadas.

Def Leppard, Radiohead, Rage Against The Machine y The Cure están entre las leyendas del rock que lideran estas nominaciones. Entre los nombres también encontramos a Devo, MC5, The Zombies, Kraftwerk, Roxy Music, Stevie Nicks y Todd Rundgren, entre otros de diversos estilos de la música popular.

Los cinco nombres que serán inducidos, se determinarán mediante votación de un jurado, así como también por el público, y serán anunciados en diciembre. Para ser elegible para entrar en la institución, el primer single o álbum de cada candidato tuvo que ser lanzado en 1993 o antes.



Radiohead, que fue nominada por primera vez en 2018, ha expresado ya en varias ocasiones su desinterés por una posible inclusión. “No me importa”, ha dicho el guitarrista Jonny Greenwood preguntado al respecto. El guitarrista Ed O’Brien agregó: “No quiero ser descortés con el Salón de la Fama del Rock and Roll porque para mucha gente significa algo, pero culturalmente no lo entiendo“.