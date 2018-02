Quincy Jones se despacha: “Michael Jackson robó muchas canciones y los Beatles eran los peores músicos”

A punto de cumplir 85 años y de lanzar un servicio de streaming, Qwest TV, el legendario productor musical Quincy Jones se ha sincerado en una inédita entrevista para el medio estadounidense Vulture. En ella, repleta de titulares, arremete contra Michael Jackson, critica a los Beatles y menosprecia a U2. Además, confiesa haber salido con la ahora primera dama Ivana Trump y llega a asegurar que sabe quién asesinó al presidente John F. Kennedy.

Ganador de 28 premios Grammy, Jones es responsable de la producción del disco más vendido de la historia, Thriller, de Michael Jackson. Entre otras cosas, el productor ha asegurado que Jackson “robó” muchas partes de sus canciones de otros artistas. “Odio entrar en esto públicamente, pero Michael robó muchas cosas. Robó muchas canciones”, aseguró. “Las notas no mienten, hombre. Fue tan maquiavélico como se puede ser”. Jones citó específicamente Billie Jean, una canción de la firma de Jones. El productor sugirió similitudes entre la canción y la reina de la disco, Donna Sommer, State of Independence, que también fue producido por él y publicado varios meses antes en 1982. Ambas tenía líneas de bajo en sintetizador inusualmente largas. Jones también dijo que Jackson era un “glotón” y que debería haber dado un crédito parcial de la letra al tecladista, Greg Phillinganes, por su canción Don’t Stop ‘Til You Get Enough.

En la entrevista también habla de su experiencia grabando con los Beatles. “Eran los peores músicos del mundo”, dice en un momento dado Jones. “Paul (McCartney) era el peor bajista que había oído. ¿Y Ringo (Starr)? Ni hablemos de ello”, ha afirmado. Tan mala es su opinión del grupo de Liverpool como del rock en general, un género que califica de la “versión para blancos del rhythm and blues”.

Quincy Jones también opinó sobre el último disco de U2: “Amo a Bono con todo mi corazón, pero hay demasiada presión sobre la banda”, dijo el productor.