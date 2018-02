Queen publica ‘The works’

The Works es el décimo álbum de la banda británica Queen. El disco fue grabado en los estudios Record Plant y Musicland entre agosto de 1983 y enero de 1984 y salió a la venta el 27 de febrero de 1984 en el Reino Unido y al día siguiente en Estados Unidos. Esta obra marcó un regreso parcial del grupo a sus raíces dentro de la música rock, aunque este acercamiento fue mucho más ligero. También es el álbum de Queen donde hay un mayor uso de música electrónica.

The Works fue el álbum de Queen con mayor permanencia en el ranking musical del Reino Unido (93 semanas), llegando al puesto número 2. En Estados Unidos no provocó mayor impacto aunque algo distinto sucedería en Latinoamérica donde fue un gran éxito con canciones como Radio Ga Ga, It’s a Hard Life y I Want to Break Free.