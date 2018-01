Propósitos para 2018: “que no te roben el retrete del baño”

Comienza el 2018 y como año tras año los propósitos para los siguientes 365 días. Y es que si eres de los que con cada comienzo de año te marcas nuevos objetivos, metas y retos… formas parte del 45% de las personas que escribe una lista con propósitos. ¿Qué esperas del 2018?

Ya sabemos que entre los más populares se encuentran: dejar de fumar, adelgazar, comer sano, ir al gimnasio, aprender algo nuevo, leer más, pasar más tiempo con la familia… No obstante, según diferentes estudios, solo entre el 8 y el 12% de las personas lo consiguen.

Desde Wake UP! os dejamos algunos consejos para poder llevar a cabo vuestros propósitos para el 2.018. Desde apuntarse al gimnasio, dejar de fumar o aprender un nuevo idioma, hasta querer ser millonario. Jorge Sánchez pretende apuntarse al gimnasio aunque desde el equipo de Wake UP! no lo vemos muy claro. Inés Vila se ha propuesto dormir más, lleva intentándolo desde el mes de septiembre, esperemos que lo logre.

Momento Oyentes Wake UP!

Abencio de Sevilla, hoy nos cuenta desde Dublín que uno de sus propósitos para el 2.018 es poder ver a Eric Clapton.

de Sevilla, hoy nos cuenta desde Dublín que uno de sus propósitos para el 2.018 es poder ver a Eric Clapton. Ismael, desde Madrid, espera no repetir los mismos errores del año pasado y ser mejor para su gente. Seguro que lo consigues, de momento ha sido elegido el nuevo miembro de nuestro Club de los 80. Bienvenido a la familia Wake UP!

A veces los comienzos de año pueden ser muy surrealistas como el de Charlie Villanueva, ex jugador de la NBA que militó en los Dallas Mavericks, ha denunciado, a través de su cuenta de Twitter, un curioso robo del que ha sido víctima. Un grupo de ladrones entró en su casa y se llevó el retrete de su baño. Algo insólito.

