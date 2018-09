El primer álbum póstumo de Tom Petty, con grabaciones inéditas

No cabe duda de que toda la música que Tom Petty nos dejó antes de morir es un verdadero tesoro. Por eso, American Treasure, el nombre elegido para la próxima compilación musical del artista, no podía estar mejor elegida.

Ya está a la venta una caja de cuatro discos con grabaciones inéditas de Tom Petty. Contiene un total de 60 canciones, entre grabaciones en directo y en estudio, que abarcan desde los inicios al frente de los Heartbreakers hasta sus últimos años. La selección ha sido realizada por la hija de Petty, Adria, su viuda, Dana, los miembros de los Heartbreakers Mike Campbell y Benmont Tench, y el ingeniero de sonido Ryan Ulate.

Teniendo en cuenta la larga duración de American Treasure, se especula con la posibilidad de que pudiese incluir el segundo disco de una versión ampliada del álbum de 1995 Wildflowers, cuya edición fue anunciada para 2015 pero que no se llegó a lanzar.

Como adelanto de estos discos llenos de tomas alternativas de sus clásicos, directos, rarezas y maquetas, en julio se publicó el tema Keep a little soul. Ahora se presenta una nueva versión de You and me (clubhouse version), canción incluida en su disco The last Dj, de 2002. En el vídeo aparece Benmont Tench sentado al piano y numerosas imágenes intercaladas de los fans de Petty, enviadas por ellos mismos para participar en este sentido homenaje.