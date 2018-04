Pone cuerdas de oro de 24 kilates a su guitarra por una alergia

Oficialmente ya es primavera y como cada año las alergias se hacen fuertes a su lado. En España millones de personas sufren enfermedades alérgicas, sobre todo a consecuencia del polen y de las plantas. Las previsiones para este 2018 apuntan a una primavera de intensidad leve y moderada.

Y hablando de alergias, en Wake UP! Inés Vila y Jorge Sánchez han preguntado a los oyentes, qué les causa “alergia”. A algunos madrugar, a otros algunas canciones, y como no, algunos alimentos. Hemos tenido respuesta para todos los gustos. Quien hoy entra en el Club de los 8o es Carmen, nos escucha desde Sevilla y su alergia es a las personas con ego. Bienvenida a la familia Wake UP!

Los músicos también son alérgicos a sus propias canciones. Madonna no soporta oír su tema “Like a virgin”, R.E.M., aborrece “Shinny happy people” y Kurt Cobain sentía vergüenza por “Smells like teen spirit”.

Si algo puede resultar curioso cuanto menos, es el caso de Patacho Recio. El músico estuvo seis meses sin poder tocar porque tiene alergia a su guitarra (entre otras cosas). La solución a su problema después de muchas vueltas a concluido en poner cuerdas de 24 kilates y trastes de un material desconocido a su guitarra.

Es en las ciudades donde el efecto de la contaminación ataca más fuerte a los alérgicos, no olvidéis:

Evitar actividades al aire libre o salidas al campo

Viajar con las ventanillas del coche subidas y usar filtro antipolen

Utilizar gafas de sol y mascarillas homologadas

