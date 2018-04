Piden que la Embajada de España recomiende una discoteca en Praga

Hoy se cumplen 55 años desde que se conectara por primera vez el “teléfono rojo” que comunicaba el despacho Oval del Presidente Kennedy con la oficina comunista Nikita Kruschev en Moscú. Aunque en realidad el teléfono era de color negro y unían ambos despachos tras la dura crisis de los misiles que casi lleva al mundo a una Tercera Guerra Mundial en el año 1962.

Inés Vila y Jorge Sánchez han querido preguntar esta mañana a los oyentes de Wake UP! por esas llamadas de emergencia que han hecho o recibido para salir de algún apuro. ¿Quién no ha inventado una llamada para salir de una cita incómoda? O ¿quién no ha hecho una llamada de emergencia para poder llevar a cabo una receta?

Es el caso de Toni, que nos escucha desde Valencia y su llamada de emergencia fue a su madre para preguntarla por su toque especial para cocinar la lasaña. Bienvenido al Club de los 80!

Y es que cuando se viaja al extranjero son muchas las llamadas que cuanto menos resultan curiosas. El cónsul de España en Praga ha recopilado algunas:

¿Puedo llevar un jamón en el avión?

¿Tienen en la embajada la píldora del día después?

¿Que discoteca recomienda la embajada?

El teléfono rojo o de emergencia se confunde muchas veces por uno de atención al cliente. Hay casos en los que las embajadas también reciben llamadas como estas:

He llegado al hotel y las sábanas están sucias, ¿qué hago?

Me he comprado unas entradas para la ópera y no se ve bien ¿qué me recomiendan?

Queremos imaginar que estas llamadas se hicieron a altas horas de la madrugada, aunque los teléfonos de emergencias de toda España reciben miles de llamadas al día , algunas como estas pueden resultar anécdotas divertidas.

