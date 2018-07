Pet Shop Boys reeditan su catálogo con tres grandes clásicos de los 90

Hace ya un año, Pet Shop Boys anunció la reedición de buena parte de su catálogo con una serie de lanzamientos de los discos que marcaron un antes y un después en la carrera de una de las grandes formaciones de electrónica de los 80 y 90.

La última tanda de estos lanzamientos se culminará el 31 de agosto con su serie definitiva Catalogue: 1985-2012. Esta cuarta fase incluye el relanzamientos de los álbumes Behavior (1990), Very (1993) y Bilingual (1996). Los álbumes han sido nuevamente remasterizados y reempaquetados, y estarán acompañados por un CD extra; Further Listenning con grabaciones adicionales entre las que se encuentran demos, mezclas extendidas y remezclas de temas de cada álbum, recogidos durante el periodo en el que se grabó cada disco.

Behavior fue el cuarto álbum de estudio de Pet Shop Boys, gran parte grabado en el estudio del coproductor Harold Faltermeyer ubicado en Munich. El álbum se completó en el Sarm West Studios de Londres y se lanzó en octubre de 1990, alcanzando el número 2 en la lista de discos más vendidos de Reino Unido, obteniendo la certificación de platino.



El álbum Very de 1993 fue número uno en Reino Unido, Alemania, Suecia y Suiza, y hasta la fecha ha vendido más de cinco millones de copias en todo el mundo. Contiene cinco singles, incluida su versión de Go West, y el sencillo Can you forgive her?.



Lanzado en septiembre de 1996, Bilingual es su sexto álbum de estudio. Ocupó el top 5 en Reino Unido e incluye 5 sencillos, todos ellos estuvieron en el top 20 de Reino Unido. Bilingual está impregnado de numerosas influencias, especialmente de música latina, debido en parte a la música española y latina que Neil Tennant y Chris Lowe habían estado escuchando en esa época justo antes de grabar el álbum.



Las reediciones de estos emblemáticos álbumes se publicarán el 31 de agosto de 2018. Los tres álbumes incluirán un extenso libreto en el que Neil Tennant y Chris Lowe analizan cada canción, ilustrada con abundantes fotografías de archivo.