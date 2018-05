¿A qué personas no deberías invitar a tu boda?

El sábado tuvo lugar la boda real entre el Príncipe Harry & Meghan Markle y esta causó polémica por la no invitación al padre de ella. Y es que Thomas Markle, firmó con un paparazzi una serie de instantáneas. Más tarde las vendió como unas “fotos robadas” por unos 100.000 euros y le pillaron. Esto hizo que no fuera invitado a la ceremonia de su hija.

Todos hemos vivido situaciones en las que hemos tenido que invitar a alguien o hemos sido invitados por compromiso a una celebración importante. De verdad, ¿es necesario invitar a personas con las que no tienes trato habitual?

Esta mañana en Wake UP! Inés Vila y Jorge Sánchez han preguntado a los oyentes por esos compromisos o invitaciones forzosas de las que no te has podido escapar. Época de celebraciones, bodas, bautizos y comuniones, y en alguna ocasión nos hemos tenido que tragar nuestras palabras y poner la mejor de nuestras sonrisas a personas con las que no compartirías un café pero que sin embargo aparecen en tu boda.

De esto sabe un rato Tamara, nos escucha desde Valencia y hoy entra en el Club de los 80. Nos contaba que fue su suegra la que se encargó de invitar a personas a su boda que no conocía. Eso es paciencia Tamara! Bienvenida a la familia Wake UP!

Lo mejor para no tener problemas con los invitados es tener una lista intercambiable, porque siempre hay un porcentaje de gente que falla.

Invitar solamente a personas con las que hayas tenido trato en el último año.

Nunca llegar a un evento con un invitado sorpresa.

Prohibido invitar a exparejas.

Los compromisos no son buenos, hay que evitarlos si queremos que nuestra celebración salga de diez. Algunos músicos también han compartido escenario por compromiso y al final tuvieron que decir, “hasta aquí”. Es el caso de Joaquín Sabina y Fito Páez, en principio la idea era sacar un disco conjunto, se quedó en un intento. Phil Everly y Don Everly no paraban de tener disputas familiares y en un concierto llegaron a las manos.

