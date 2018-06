Pearl Jam pospone un concierto porque Eddie Vedder ha perdido la voz

Pearl Jam han anunciado que no podrán tocar su concierto en el O2 Arena de Londres, donde ya actuaron en una primera fecha. “La banda está trabajando en reubicar el concierto en la mitad de julio”, explica el comunicado difundido por la banda. “El cantante Eddie Vedder ha perdido completamente su voz. Tiene que dejarla descansar durante los próximos días en un esfuerzo para recuperarse y actuar en las siguientes fechas de la gira”.

Esta es la “primera vez que Pearl Jam tiene que posponer un concierto por esta razón”, por lo que “Eddie y la banda están destrozados por los amigos que han viajado y hecho planes”. Por eso “mandan las mayores disculpas a todos y gratitud por el apoyo continuado”.

Attention London: Tonight’s show at The O2 has been postponed. Rescheduled date is TBD. Our biggest apologies and thank you for your understanding. #PJLIVE2018 pic.twitter.com/MLBrE5aRZ8

— Pearl Jam (@PearlJam) 19 de junio de 2018