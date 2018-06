Paul McCartney: ocho curiosidades que (quizá) no sabías de él

Con más de 100 millones de singles vendidos, un total de 60 discos de oro y más de 50 años dedicados a la música, Sir Paul McCartney es ya una legenda viva. A sus 76 años el exbeatle continúa deleitando al mundo con su música, recorriendo el mundo y dejando tras de sí un sinfín de anécdotas y curiosidades.

1. Además de músico es pintor

Una de las facetas artísticas menos conocidas de McCartney es la de pintor. En el año 2000 se publicó el libro Paul McCartney Paintings que recoge 117 cuadros. Este fue lanzado un año después su primera exposición en el museo LA Art Forum de Alemania. Sus trabajos están parcialmente influenciados por la American school of Abstract Expressionists, una forma de arte que es poderosamente colorida y emocional, libre e impulsiva en la aplicación de la pintura.

2. Fue testigo presencial de los ataques del 11-S

McCartney estaba en el aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York el 11 de septiembre de 2001. El músico contó que desde la ventana de la sala de espera se podía ver las torres gemelas, por lo que observó el momento en el que el segundo avión secuestrado impactó la edificación. Seis semanas después de los ataques terroristas a Nueva York, McCartney ofreció un concierto en Madison Square Garden. Además de haber donado todas las ganancias del evento a la Fundación Robin Hood, la finalidad de este fue rendir un homenaje a quienes sirvieron el día de los ataques y a sus familias. Alrededor de 60 estrellas participaron en este concierto. McCartney interpretó los temas I’m Down, Lonely Road, From a Lover to a Friend, Yesterday, Let it Be y Freedom, que fue escrita por el músico después de los ataques.



3. No logró entrar al coro de su iglesia

A los 11 años, McCartney hizo una audición para formar parte del coro de la Catedral de Liverpoool, pero Ronald Woan, el director de la agrupación, le negó el ingreso. En el 2008, Woan aseguró que le hizo un “favor” a McCartney al no dejarlo ingresar, pues de de haberlo hecho él habría terminado como profesor de música en un conservatorio.

4. Escribió su primera canción a los 14 años

I Lost My Little Girl es la primera canción escrita por McCartney en 1956, cuando el músico tenía 14 años. El tema no fue grabado hasta 1991 cuando se incluyó en el álbum Unplugged (The Official Bootleg). McCartney escribió la canción que dura poco menos de dos minutos usando una guitarra que tiene hasta la actualidad.



5. Su certificado de nacimiento fue vendido por 20.000 euros

En 1990, Brian Taylor, un fanático de los Beatles de 26 años, pagó ese dinero para obtener el certificado de nacimiento del músico. El documento auténtico llegó a los Estados Unidos gracias a la madrastra de McCartney quien, según un artículo del diario The New York Times lo habría vendido a un inversionista estadounidense por un valor desconocido.

6. Fue el último beatle en recibir una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood

Después de varios años de trayectoria musical, en febrero del 2012, McCartney recibió finalmente una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. El reconocimiento está ubicado frente al edificio de Capitol Records junto a los de los otros tres miembros de los Beatles. Como agrupación, Los Beatles obtuvieron su estrella en 1998, más de 25 años después de su separación. John Lennon y George Harrison recibieron las suyas en 1980 y 2001 respectivamente; mientras que Ringo Starr obtuvo su estrella en el 2010.







7. La guitarra no fue su primer instrumento

McCartney recibió una trompeta como obsequio y al poco tiempo adquirió una guitarra. Sin embargo, tuvo dificultades para tocarla pues, además de su falta de experiencia, el instrumento era para personas diestras. McCartney es zurdo, por lo que se vio obligado a hacerle adaptaciones a la guitarra.

8. Es el músico más exitoso,

En el 2009, la organización Guinness World Records otorgó a Paul el título del compositor más exitoso de todos los tiempos, por ser autor o coescrito de 188 canciones que se mantuvieron en las listas de temas más populares del Reino Unido. De estas 91 llegaron al ‘top 10’ y 33 al número 1.