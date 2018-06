Paul McCartney estrena dos nuevos temas como anticipo de su nuevo disco

La semana pasada, su cuenta de Instagram desapareció generando una gran especulación mundial sobre un nuevo álbum de Paul McCartney. Además Paul fue visto haciéndose fotos en lugares emblemáticos de Liverpool ese mismo día. La jornada finalizó con una actuación sorpresa en la pequeña Liverpool Philharmonic Pub, durante la cual Come On To Me hizo su debut en vivo junto con un conjunto de clásicos que abarcan la carrera de Paul.

Estos primeros adelantos del nuevo álbum de estudio de Paul, que saldrá a finales de este año a través de Capitol Records, son polos opuestos: I Do not Know es una balada sensible, cantada desde el alma y a la vez tranquilizadora como las canciones que solo Paul McCartney puede crear. Mientras que en Come On To Me, impera la intensidad y una química que aviva esa chispa que termina generando un resplandor.