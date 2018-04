Patti Smith, Bruce Springsteen y Michael Stipe comparten escenario

La rockera Patti Smith acaba de presentar un documental sobre el aniversario de su primer disco, Horses, el que le dio fama a nivel mundial. En la celebración, aprovechó para celebrar un pequeño concierto al que se sumaron dos amigos muy especiales: Bruce Springsteen y el que fuera líder de R.E.M., Michael Stipe.

Juntos interpretaron Because the Night, la canción más icónica de la rockera, un auténtico regalo que Springsteen le hizo hace ya 40 años. Poco después, Stipe se unió a ambos para una potente interpretación del clásico People have the power, siempre un poderoso grito de guerra colectivo y una llamada a la acción por un mundo mejor.