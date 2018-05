Passenger recorre la América profunda en ‘Hell Or High Water’

Mike Rosenberg, conocido en el mundo de la música como Passenger, ha vuelto con nuevo single y vídeo, Hell Or High Water, como adelanto de su nuevo disco, el que será el décimo, que saldrá a la venta próximamente.

Así explica la génesis de este nuevo trabajo: “La canción es una inquisición personal, salí de una relación hace unos años y estaba desconcertado. ¿Era algo que había hecho? ¿Algo que ella había hecho? El vídeo fue filmado durante varios días en varios parques nacionales: Monument Valley, Valley of Fire, Death Valley y Joshua Tree. Estos paisajes épicos y vastos realmente ayudan a representar la sensación de perderse en una búsqueda sin esperanza de respuestas“.

Hell or High Water está inspirada en América del Norte, tanto musical como en la letra, y muestra un renovado enfoque de Passenger hacia el sonido más estadounidense. El vídeo es una fotografía de los paisajes y atmósferas de América del Norte y habla de la carretera como un viaje, tanto en sentido estricto y como una metáfora del viajero escondido en cada uno de nosotros.

Mundialmente, conocimos a Passenger en 2012 con su Let her go, canción perteneciente a su cuarto disco de estudio, All The Little Lights, con el que llegó a ser disco de platino en 11 países y vendió más de 1 millón de copias digitales en el Reino Unido convirtiéndose en el cuarto sencillo más vendido del 2013 .