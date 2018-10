Ocho canciones que no significan lo que parece

Ronald Reagan usó Born in the USA de Bruce Springsteen durante su campaña de reelección de 1984. El presidente republicano no obtuvo el resultado pensado, ya que la letra es una crítica ácida y descarnada del triste recibimiento que les dieron a los veteranos de la guerra de Vietnam al regreso a su país. Algo parecido le ha sucedido a VOX, el partido de extrema derecha en su último y multitudinario mitin en Vistalegre. A los organizadores se les ocurrió utilizar la canción No puedo vivir sin ti, de Coque Malla. El artista madrileño ha querido aclarar a Santiago Abascal y sus seguidores que media España piensa que está dedicada a la cocaína y, la otra media, sabe que en realidad habla de una relación homosexual.

No es la primera vez que se malinterpreta la letra de una canción, con o sin connotaciones políticas. Estos ocho ejemplos quizá te abran los ojos y empieces a interpretar su letra de otra manera.

¿Otra canción clásica de amor? Si analizamos bien la canción de The Police vemos que lo esencial trata de un acosador posesivo y controlador. Incluso Sting dijo que la canción era “muy siniestra” y “desagradable”. Es una de las composiciones más discordantes de la historia de la música si tomamos en cuenta lo que la gente entiende y la intención que el autor tuvo en un inicio. Sting, el hombre fuerte de aquel legendario trío, compuso el tema inmerso en la entonces difícil separación con su primera esposa, Frances Tomelty. Y todo es narrado desde la óptica de un tipo obsesivo y hasta peligroso que observa todo el tiempo a la mujer deseada. “Creo que es una canción siniestra. Trata sobre los celos y la posesión. De manera subrepticia hay un personaje desagradable observando cada movimiento, así que me gusta esa ambigüedad que se ha creado. La letra llega a ser sádica”, dijo en 1983 el músico.

La canción de Michael Jackson básicamente trata de una mujer que fue asesinada en su apartamento por una persona con la que aparentemente tenía una relación, pues relata la historia de cómo el homicida se acercó a la ventana y, dejando manchas de sangre en el tapete, Annie corrió a esconderse debajo de la mesa y después a su habitación.. Incluso hay personas que creen que incluso fue violada antes del asesinato. Es el perfecto ejemplo de una historia de terror dentro de una melodía pegajosa.

Hotel California – Eagles

La letra puede interpretarse, en principio, como un cuento ficticio sobre viajeros cansados que reservan un hotel de lujo. Sin embargo, la canción trata de la autodestrucción y la codicia en la industria musical. Cómo el lujo y la corrupción de la ciudad seducía a los jóvenes artistas atrapándolos a un mundo de donde no pueden salir. El líder de la banda, Don Henley, la describió como una canción sobre el lado débil y oscuro del sueño americano. “You can check-out any time you like, but you can never leave!” (Puedes pagar la cuenta en cualquier momento, ¡Pero nunca puedes salir!).



Viva la Vida – Coldplay