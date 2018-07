Norah Jones publica un nuevo adelanto de su próximo disco

La pianista y compositora Norah Jones ha publicado It Was You, segundo adelanto de su próximo disco. La norteamericana está de vuelta detrás del piano con este nuevo y evocador single, anticipo del que será su séptimo disco. Jones publicó hace poco más de un mes el tema My Heart Is Full. La artista no edita álbum desde 2016, cuando publicó el álbum Day Breaks.