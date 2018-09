Noel Gallagher y Paul Weller versionan juntos a The Jam y The Beatles

Son dos de los iconos más destacados de la música británica, Noel Gallagher y Paul Weller, y han compartido escenario este fin de semana al coincidir en el Downs Festival de Bristol.

Hay que destacar la buena amistad que une al ex líder de Oasis, y al que fuera vocalista de The Jam y Style Council, son viejos colaboradores y ya cuando se desveló que eran cabezas de cartel de este festival, todo parecía indicar que podríamos disfrutar de ellos tocando juntos.

Gallagher fue acompañado por sorpresa Weller para una frenética versión de Town called malice, el gran himno de The Jam. Después de hacer su reinterpretación de este clásico de 1982 de la exbanda de Paul, acometieron otra versión, en este caso de All You Need Is Love de sus amados Beatles.



En unas declaraciones en febrero de este año, Paul Weller se refería así al exlíder de Oasis: “Me ha gustado todo lo que ha hecho en solitario. Realmente no necesito hablar sobre el gran compositor que es, porque todos lo saben. Pero, para mí, es el mejor. Creo que sus canciones ahora tienen un tipo diferente de profundidad. Líricamente también. Sobre todo lo nuevo. Realmente me gustan su letras. Tiene una gran personalidad”.