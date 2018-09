Noel Gallagher interpreta ‘Don’t look back in anger’ en la gala de los premios The Best

El verdadero ganador de los premios The Best entregados por la FIFA no fue Luka Modric, a pesar de ser nombrado futbolista del año. En términos generales, el que consiguió sorprender a los asistentes, convertirse en tendencia en Twitter y acaparar más miradas fue el cantante británico Noel Gallagher.

En su tramo de protagonismo en el escenario, Gallagher rescató uno de los mayores himnos de Oasis para amenizar la velada: Don’t Look Back In Anger. A diferencia de otras tantas veces, esta vez sólo le acompañaba un piano y no los instrumentos de sus compañeros de banda o la voz de su hermano Liam, con quien siempre ha tenido una fuerte rivalidad.