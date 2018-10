Netflix prepara una serie documental sobre la vida de Prince

Es imposible sentir admiración por la vida de algunos artistas. Es el caso de Prince, que murió en 2016 dejando un gran vacío en la música convertido en un mito irreemplazable. Después de algunos rumores, incluso de la desmentida noticia de que Bruno Mars participaría en el proyecto, se ha confirmado que Netflix está trabajando en una serie documental sobre la vida de Prince.

La serie estará basada en archivos, entrevistas y multitud de material inédito del cantante, que los familiares han puesto en total disposición del proyecto. Ha sido la productora y directora Ava DuVernay la que ha confirmado la noticia a través de su Twitter: “Prince era un genio, una alegría y una sacudida a los sentidos. Era como ningún otro. Rompió las nociones preconcebidas, rompió los límites, y compartió su corazón a través de su música. La única manera que sé hacer esta película es con amor y mucho cuidado. Me siento honrada y agradecida de hacerlo”.

“Prince was a genius, a joy and a jolt to the senses. He was like no other. He shattered preconceived notions, smashed boundaries, and shared his heart through his music. The only way I know how to make this film is with love and great care. I’m honored to do so and grateful.” https://t.co/fNsISCwtzg

