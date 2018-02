El “negro del whatsapp” se cuela en una reunión de trabajo

Hoy arranca el Mobile World Congress 2018 (MWC), la feria de tecnología móvil más importante del mundo, se celebra en Barcelona un año más. El congreso comienza hoy lunes hasta el jueves 1 de marzo, en él las principales marcas del sector presentarán sus novedades, mientras también se debate sobre el futuro del sector: 5G, automóvil, internet de las cosas, blockchain, seguridad… Se esperan más de 108.000 asistentes sólo profesionales.

Una de las empresas de tecnología móvil que participa en la MWC propone un juego divertido. Es una yincana en la que esconderán 5 móviles de última generación en la feria entre los días 27 de febrero y 2 de marzo. Los que paséis por Barcelona estáis a tiempo de echar un vistazo.

Por este motivo en Wake UP! comenzamos la semana preguntando por “historias de móvil”. ¿Qué cosas que te han pasado con tu smartphone? Y es que no podemos negar que vivimos en la época de la tecnología móvil, una inmensa industria que no para de crecer y generar más y más dinero haciéndonos dependientes de grandes marcas y creando necesidades muchas veces innecesarias.

Y la mala pasada que le jugó el móvil a Jorge, de Asturias, ha hecho que entre directo a nuestro Club de los 80. En medio de una presentación de trabajo donde exponía con su smartphone le llegó un whatsapp con el “famoso negro” que a todos nos han reenviado alguna vez. Imaginaros en qué se convirtió aquella reunión laboral. Bienvenido a la familia Wake UP!

No está demás controlar el uso de estos dispositivos. Te has planteado alguna vez si ¿eres adicto al móvil? ¿Hasta qué punto dependes de él? Existen varios tipos de adicción:

Vibranxiety: consiste en considerar el teléfono móvil como una parte más de tu cuerpo. Nomofobia: miedo irracional a quedarse sin móvil. FOMO: miedo a perderse algo. Envidia virtual que provoca ansiedad y malestar. Phubbing: cuando hay un comportamiento indiferente hacia las personas que están a tu alrededor porque siempre estás mirando el móvil.

Existen algunas Apps que pueden ayudarte, siempre serán una buena alternativa. Te damos algunos consejos para “desengancharte”:

Cuando llegues a casa, silencia tu smartphone.

Déjalo siempre en el mismo sitio.

Usa otros dispositivos.

Evita llevártelo al baño.

No uses tu smartphone una hora o dos antes de dormir.

