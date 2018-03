Músicos que llegaron los últimos y son los primeros

Los científicos, aunque sean muy brillantes, también cometen errores tontos como el resto de los seres humanos. Y una buena prueba de ello es lo que le ha sucedido a Peter Dunsby, un astrónomo de la Universidad de Ciudad de El Cabo. El investigador descubrió un objeto espacial que no había observado con anterioridad, y el objeto no resultó otra cosa que … Marte….

No es el único que va a la cola, porque todos siempre hemos estado los últimos en muchas circunstancias. El último de la clase, el último que se entera de algún cotilleo entre amigos, o como no, el último en llegar. Seguro que conoces a algún tardón crónico, personas que, se quede para lo que se quede, nunca llegan a la hora prevista.

Por eso esta mañana Inés Vila y Jorge Sánchez han preguntado esta mañana en Wake UP! ¿En qué eres el último? Nuestra compañera Inés Vila no puede presumir de ser puntual. Aunque es Silvia, quien hoy entra en el Club de los 80, nos cuenta que ella es la última en levantarse de la cama. Bienvenida a la familia Wake UP!

Muchos músicos también han estado a la cola en sus carreras, por ejemplo Charlie Watts, el baterista de Rolling Stones fue el último en incorporarse a la banda. Freddie Mercury también se incorporó a la banda dos años después de que esta se formara, fue entonces cuando comenzaron a llamarse Queen. No podemos negar que en este caso, los últimos serán los primeros.

I Want To Break Free – QUEEN

Otros músicos que fueron los últimos en llegar a sus bandas:

Ringo Starr

Dave Gahan

Bono

Consejos para no llegar el último a los sitios:

Fijar alarmas sistemáticamente Apuntar horas del recorrido Intentar engañar al reloj

Podéis escuchar el programa de hoy pinchando aquí:

Tema el día: ¿En qué eres el último?

Desestructurador de noticias Wake UP!

ManipulAudio Wake UP!

¿Quién dijo qué? Freddie Mercury VS Dave Gahan