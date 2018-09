Muse sigue instalado en el retrofuturismo en su nuevo disco: ‘Simulation Theory’

Los fans de Muse no lo han tenido muy claro a lo largo de este año ¿Habría nuevo disco o no? Tras ir soltando los singles Dig down, Thought contagion y Something human, Muse ha anunciado oficialmente su octavo disco de estudio, Simulation Theory, que llegará el próximo 9 de noviembre.

De acuerdo a la agrupación liderada por Matt Bellamy, tendrá 11 canciones, de los cuales se desprende un nuevo single, The Dark Side, del cual ya podemos ver el video oficial.

Tal y como estamos acostumbrados a ver, este vídeo continúa ambientado en un mundo futurista. En las gafas de Matt, al volante de un coche, se reflejan las luces neón rosas y finalmente llega a lo que parece ser un cerebro, se adentra en él y continúa explorando las neuronas, las membranas de un robot. Después regresa a la ciudad, para correr entre esas calles, destruir al ente que lo consume todo. En cuanto al estilo, Muse continúa el camino de la electrónica e incluso puede rememorar un poco a Daft Punk y su soundtrack para Tron Legacy.





El disco ha sido ilustrado por el artista digital Kyle Lambert, autor de los diseños para Stranger Things,Jurassic Park, mientras que la portada para la edición súper de lujo ha sido ilustrada por Paul Shipper, cuyos trabajos incluyen Star Wars: The Last Jediy Vengadores: Infinity War.